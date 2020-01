Am Mittwoch hat der Dax einen neuen Rekord eingestellt. Geht die Rekordjagd des deutschen Leitindex heute weiter oder folgt eine Korrektur?

Der Dax hat am Mittwoch fast auf den Tag genau nach zwei Jahren ein neues Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex stieg gleich am Morgen bis auf 13.640 Punkte, gab anschließend aber wieder nach. Die Frage, die sich Anleger stellen: Ist der Index nach dem Rekord reif für eine Korrektur?

Zumindest am Donnerstagmorgen geht es weiter abwärts. Vor dem Handelsstart in Frankfurt notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus bei 13.450 Punkten.

An einen nachhaltigen Abschwung zweifeln Experten ohnehin. Vor allem die lockere Geldpolitik der weitweiten Notenbanken dürfte die Kurse weiter stützen. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater erklärt: "Die Aussicht auf jahrelange Nullzinsen am Kapitalmarkt und für Spareinlagen bei gleichzeitiger stabiler weltweiter Konjunktur ist für Aktien ein ideales Umfeld."

Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege der Schweizerischen Bank UBS für Deutschland, verweist zudem auf die im internationalen Vergleich immer noch teils niedrige Bewertung des Dax. Als Risiken ausgemacht hat er dagegen eine abermalige Verschlechterung der internationalen Handelsbeziehungen, ein drastischer Abschwung der chinesischen oder amerikanischen Wirtschaft sowie eine starke Aufwertung des Euro in kurzer Zeit.

Am Donnerstag werden Anleger insbesondere nach Frankfurt blicken, wo der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) tagt und über die weitere Geldpolitik entscheidet.

1. Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einer Rekordjagd kaum verändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stagnierte bei 29.186,27 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte um moderate 0,1 Prozent auf 9383 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 beendete den Handel mit einem minimalen Plus bei 3321 Punkten.

Die Hoffnung auf eine rasche Eindämmung des neuen Coronavirus und ermutigende Firmenbilanzen hatten der Wall Street zunächst weiteren Rückenwind verliehen. Im späteren Handel führte die Angst vor dem Virus aber dann doch zu einer Verkaufswelle.

Bei den Einzelwerten stiegen die IBM-Aktien um mehr als drei Prozent. Der IT-Konzern legte dank eines starken Cloud-Geschäfts ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor. Positiv sei vor allem das Umsatzplus, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Helvea Bank.

2. Vorgaben aus Asien

Sorgen über die Ausbreitung des neuen grippeähnlichen Virus in China hat die asiatischen Börsen fallen lassen. Die Zahl der Todesfälle durch das neue Coronavirus stieg am Mittwoch in China auf 17, fast 600 infizierte Patienten wurden bestätigt. "Mit dem Coronavirus ist eine gewisse Vorsicht entstanden. Es gibt keinen Grund, jetzt mit einer globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...