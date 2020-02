Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX mit weiterem Rekordhoch erwartetDer DAX steigt rund eine Stunde vor Beginn des Mittwochshandels um 0,42 Prozent auf 13.684,50 Punkte. Das wäre erneut ein Allzeithoch, nachdem der Leitindex erst am Vortag bei 13.668,43 Zählern neue Höhen erklommen hatte.2. Börsen in Asien mit ZuwächsenIn Tokio legte der Nikkei um 0,74 Prozent zu auf 23.861,21 ...

