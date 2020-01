=== 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 4Q, Genf *** 07:30 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Jahrestreffen (bis 24.1.), u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel (14:15), Davos *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Transparency International, PK zum Thema: "Korruptionswahrnehmungsindex 2019 - Forderungen an die deutsche Politik", Berlin 10:30 DE/Deutsche Umwelthilfe und Deutscher Mieterbund, PK zu Klimaschutz im Gebäudebereich, Berlin *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 204.000 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,9 zuvor: -8,1 *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 4Q, Paris *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Wabco durch ZF Friedrichshafen, Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

