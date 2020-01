SIKA INVESTIERT IN SUPPLY CHAIN IN KOLUMBIEN

Sika hat in die Produktion von Betonzusatzmitteln, Flüssigmembranen auf Acrylbasis und Mörteln in Barranquilla, der viertgrössten Stadt Kolumbiens, investiert. Die Aktivitäten eines bestehenden Werks wurden an den neuen hochmodernen Standort verlagert und erweitert. Die Fabrik beliefert den attraktiven karibischen Markt sowie den Norden Kolumbiens und ermöglicht weiteres Wachstum.

Barranquilla liegt zwischen den beiden stark wachsenden Touristendestinationen Cartagena und Santa Marta an der Atlantikküste. Mit dem neuen, modernen und hervorragend erschlossenen Standort in der Zweimillionenstadt Barranquilla kann Sika die Kunden im Norden des Landes und in der Karibikregion besser bedienen. Im Rahmen des Umzugs hat Sika nicht nur die Produktionsanlagen modernisiert, sondern auch die Produktionskapazitäten stark erweitert und ein Schulungszentrum für Kunden etabliert.

Mit drei weiteren Produktionsstätten in Tocancipá, in der Metropolregion Bogotá, in Rionegro bei Medellín und in Duitama in Zentral-Kolumbien ist Sika ideal positioniert, um weiteres Wachstum in Kolumbiens Baumarkt zu generieren.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Wir setzen unsere Strategie konsequent um und konzentrieren unsere Geschäftsaktivitäten auf die grössten Märkte und Ballungsräume. Mit unserer jüngsten Investition in Barranquilla können wir das Potenzial des dynamischen Baumarkts in der Karibikregion noch besser erschliessen. Unser Ziel ist es, schneller als der regionale Baumarkt zu wachsen, der jährliche Zuwachsraten von 15% aufweist."

INFRASTRUKTURINVESTITIONEN ALS WACHSTUMSTREIBER

Kolumbien ist einer der attraktivsten Infrastrukturmärkte in Lateinamerika. Haupttreiber des Wachstums sind Investitionen in den städtischen Nahverkehr, in Autobahnen und Brücken sowie in die Energie- und Versorgungsinfrastruktur. Ein Beispiel ist die erste U-Bahnlinie in Bogotá, die für umgerechnet rund CHF 4.5 Milliarden gebaut werden soll. Schätzungen gehen davon aus, dass die Bauindustrie über die nächsten fünf Jahre um knapp 4% jährlich wachsen wird.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt über 25'000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von CHF 8.1 Milliarden. Ende 2019 gewann Sika den Swiss Technology Award für eine bahnbrechende, neue Klebstofftechnologie.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: