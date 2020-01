Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) gestern mit grünem Vorzeichen, während der Markt im Minus schliesst - stark. Denkt wohl auch Morgan Stanley die eine Aufstockung bei den physischen Aktien anmeldeten. aber Societe Generale verabschiedet sich komplett - wieso? Die Wirecard-Aktie handelte relativ impulslos am gestrigen DAX-Allzeithochtag, der seinen Rekord aber nicht halten konnte. Die §40 Meldung der Morgan Stanley Beteiligungserhöhung an physischen Aktien um 0,14 % auf 1,32 % ist gut für die Aktie. Die Veränderungen in den derivativ kontrollierten Aktienstimmrechten beschreiben oft im Erhöhungsfalle ...

