Medienmitteilung

Provisorische Abschlusszahlen 2019:

Mikron steigert den Umsatz-EBIT auf Vorjahresniveau

Biel, 23. Januar 2020, 7.00 Uhr - Gemäss provisorischen Abschlusszahlen konnte die Mikron Gruppe 2019 den Umsatz im Vorjahresvergleich nochmals leicht steigern: von CHF 314,7 Mio. auf CHF 327,6 Mio. (+ 4,1%). Während das Geschäftssegment Mikron Automation die gute Entwicklung aus dem Jahr 2018 weiter fortführte, konnte das Segment Mikron Machining Solutions die ab Mitte 2019 sehr starken Auftragsrückgänge aus der Automobilindustrie nicht kompensieren. Insgesamt rechnet die Gruppe auch für 2019 mit einem EBIT auf Vorjahresniveau.

2019 war für die Mikron Gruppe geprägt vom deutlichen Nachfragerückgang aus der Automobilindustrie ab Jahresmitte. Gleichzeitig ist es dem Geschäftssegment Mikron Automation aber gelungen, neue Marktchancen zu nutzen - insbesondere im Bereich Medizintechnik. Um dem zukünftigen Wachstum in diesem Segment gerecht zu werden, hat Mikron beschlossen, den Standort Boudry mit einem modernen Montage- und Engineering Center zu erweitern.

Bestellungseingang

Mit CHF 288,5 Mio. erreichte die Mikron Gruppe einen um 3,4 % höheren Bestellungseingang als 2017. Den dank einzelnen Grossbestellungen rekordhohen Bestellungseingang des Jahres 2018 (CHF 362,3 Mio.) konnte die Mikron Gruppe im Geschäftsjahr 2019 mit CHF 288,5 Mio. aber erwartungsgemäss nicht wiederholen (-20,4 %). Das Geschäftssegment Mikron Automation trug CHF 169,2 Mio. zum Bestellungseingang bei, das Geschäftssegment Mikron Machining Solutions CHF 119,4 Mio.

Umsatz und Auftragsbestand Profitabilität

Mit einem Jahresumsatz von CHF 327,6 Mio. vermochte die Mikron Gruppe den Vorjahreswert (CHF 314,7 Mio.) nochmals um 4,1 % zu übertreffen. Mikron Automation konnte den Umsatz um 14,2 % von CHF 155,2 Mio. im Jahr 2018 auf CHF 177,2 Mio. im Jahr 2019 steigern, während das Geschäftssegment Mikron Machining Solutions einen Rückgang um 5,5 %, von CHF 160,3 Mio. auf 151,5 Mio., hinnehmen musste. Der Auftragsbestand der Gruppe liegt mit CHF 157,4 Mio. per Jahresende deutlich unter dem Rekordwert von Ende 2018 (CHF 195,7 Mio.).

Profitabilität

Aufgrund der provisorischen Zahlen bestätigt Mikron die bisherigen Erwartungen zum EBIT im Geschäftsjahr 2019 und rechnet mit einem Wert auf dem Niveau des Vorjahres (2018: EBIT CHF 13,9 Mio., EBIT-Marge 4,4 %).

Unternehmensergebnis

Die Mikron Gruppe erwartet - wie bereits früher kommuniziert - einen höheren Steueraufwand als im Vorjahr. Aufgrund der provisorischen Abschlusszahlen rechnet sie für 2019 mit einem Unternehmensergebnis in der Grössenordnung von CHF 8 Mio. (2018: CHF 12,2 Mio.).

Die detaillierten Abschlusszahlen 2019 der Gruppe wird Mikron am 16. März 2020 anlässlich der Medien- und Analystenkonferenz in Zürich bekannt geben.

Vorläufige Volumenzahlen der Mikron Gruppe

2019 2018 +/- CHF Mio. Bestellungen Gruppe 288,5 362,3 -20,4% - Machining Solutions 119,4 162,2 -26,4% - Automation 169,2 200,9 -15,8% Umsatz Gruppe 327,6 314,7 +4,1% - Machining Solutions 151,5 160,3 -5,5% - Automation 177,2 155,2 +14,2% Auftragsbestand Gruppe 157,4 195,7 -19,6% - Machining Solutions 38,1 68,0 -44,0% - Automation 119,4 128,2 -6,9%

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions (mit den Divisionen Mikron Machining und Mikron Tool) haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in Deutschland, Litauen, Singapur, China und den USA. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1400 Mitarbeitende.

Investor-Relations-Kalender

16.03.2020, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019

16.03.2020, 10.30 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

15.04.2020, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2020

