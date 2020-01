FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - VERKÄUFE - Nach dem Rekordhoch des Dax am Vortag scheinen die Anleger am Donnerstag erst einmal auf Nummer sicher zu gehen. Vorsichtig stimmt Investoren aktuell die Ausbreitung einer neuen Lungenerkrankung in China. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 13 449 Punkte und damit rund ein halbes Prozent unter seinem Vortagesschluss. Zur Wochenmitte war der Dax auf eine Bestmarke von 13 640 Punkten nach oben geschnellt, hatte die Gewinne letztendlich aber nicht behaupten können und hatte im Minus geschlossen.USA: - RÜCKZUG NACH REKORD - Die US-Börsen sind am Mittwoch zunächst erneut auf Höchststände gestiegen, haben die Gewinne am Ende aber nicht halten können. Der Dow Jones Industrial verlor zur Schlussglocke 0,03 Prozent auf 29 186,27 Punkte. Er verpasste ein Rekordhoch, nicht zuletzt wegen der neuerlichen Kursverluste des Index-Schwergewichts Boeing . Als Bremse erwies sich ferner der schwache Energiesektor nach einem starken Rückgang der Ölpreise.ASIEN: - VIRUS BELASTET - Asiens Aktienmärkte sind von einer neuen Angst vor dem Coronavirus zum Teil tief ins Minus gezogen worden. Japans Nikkei 225 notiert zu Handelsschluss einen Prozent schwächer. Bei Hongkongs Hang Seng liegt der Verlust zur Stunde bei 1,95 Prozent, und beim CSI 300 bei 3,09 Prozent.DAX 13.515,75 -0,30% XDAX 13.487,25 -0,35% EuroSTOXX 50 3.769,79 -0,51% Stoxx50 3.455,18 -0,31% DJIA 29.186,27 -0,03% S&P 500 3.321,75 0,03% NASDAQ 100 9.188,58 0,24%ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 172,50 +0,07% °DEVISEN:Euro/USD 1,1084 -0,08% USD/Yen 109,54 -0,29% Euro/Yen 121,41 -0,37%ROHÖL:Brent 62,18 -1,03 USD WTI 55,67 -1,07 USD °