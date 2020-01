Verbio profitiert von einer regen Nachfrage nach Biokraftstoffen und passt die EBITDA-Prognose sowie den erwarteten Cashbestand für das Geschäftsjahr 2019/20 nach oben an. Nach Bekanntwerden der neuen Guidance gewann der Nebenwert knapp acht Prozent an Wert, ein frisches Kaufsignal ist in Reichweite.Das Unternehmen peilt nun ein EBITDA von 110 Millionen Euro an. Zuvor stellte Verbio noch 65 Millionen Euro in Aussicht - das ist ein Wort! Entsprechend passt der Bioenergie-Spezialist auch die Guidance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...