ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 160 auf 410 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinne des Elekroautobauers legten zu, aber die Aktie sei bereits durch die Decke gegangen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



US88160R1014

