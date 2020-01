Das Energieunternehmen Kinder Morgan Inc. (ISIN: US49456B1017, NYSE: KMI) wird eine Quartalsdividende von 25 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung der vierteljährlichen Dividende erfolgt am 18. Februar 2020 (Record day: 3. Februar 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende 1,00 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 20,96 US-Dollar (Stand: 22. Januar 2020) liegt die aktuelle ...

