(shareribs.com) London 23.01.2020 - Die Ölpreise liegen am Donnerstag deutlich unter Druck und weiten die Verluste des Vortages aus. Das American Petroleum Institute meldete einen neuerlichen Anstieg der Rohölbestände in den USA. Wie das private American Petroleum Institute am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände im Land in der Woche bis zum 17. Januar um 1,6 Mio. Barrel gestiegen. Die Benzinbestände ...

