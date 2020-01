FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer darf sein Medikament Darolutamid nun auch in Japan verkaufen. Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales habe das Mittel zur Behandlung von Patienten mit nicht metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom zugelassen, teilte Bayer mit. Die Genehmigung basiere auf der Phase-III-Studie Aramis, die das metastasenfreie Überleben im Vergleich zur Placebo-Gabe deutlich verlängert habe. Darolutamid ist bereits in den USA und Brasilien unter dem Namen Nubeqa zugelassen, nicht aber von der Europäischen Kommission. In der EU und andere Regionen seien Zulassungsanträge gestellt und in Planung.

Darolutamid ist laut Bayer ein nicht-steroidaler Androgenrezeptor-Inhibitor, der aufgrund seiner chemischen Struktur mit hoher Affinität den Rezeptor bindet und eine starke antagonistische Wirkung zeigt. Dies hemme die Rezeptorfunktion und das Wachstum der Prostatakrebszellen.

