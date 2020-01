Rückblick: Der DAX konnte am Vortag direkt mit einer kräftigen Aufwärtskurslücke bei 13.601 Punkten in den Handel starten. Im frühen Handel konnte der Leitindex weiter bis 13.640 Punkte hochziehen und damit ein neues Allzeithoch markieren. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...