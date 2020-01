FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein verhaltener Analystenkommentar hat die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental am Donnerstag belastet. Sie fielen als einer der größten Verlierer im Dax um 1,70 Prozent auf 108,54 Euro, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung gestrichen und die Papiere auf "Neutral" abgestuft hatte. Der Dax-Konzern leidet unter der Autoflaute: So sind im hessischen Werk Korbach Mitarbeiter aktuell in Kurzarbeit./mis/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CITIGROUP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de