Wirecard-Aktie: Wie geht's jetzt weiter? Die Wirecard-Aktie kämpft aktuell mit der Kursmarke von 130 Euro und konnte seit dem 6-Monats-Tief am 11.12.2019 (103,95 Euro) bereits deutlich an Wert gewinnen: So stehen seit Jahresauftakt rund 20% Gewinn auf der Wirecard-Anzeigetafel - dabei ging es alleine in den vergangenen 2 Wochen um 15% nach oben. Und auch von den 20 jüngsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...