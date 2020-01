FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Munich Re sind am Donnerstag nach einer Abstufung durch die Commerzbank um 0,11 Prozent auf 270,90 Euro gefallen. Analyst Michael Haid hob zwar das Kursziel von 270 auf 275 Euro an, sieht damit aber nicht mehr ausreichend Potenzial für eine Kaufempfehlung. Daher stufte er die Papiere des Rückversicherers auf "Halten" ab.



Allein 2019 hatten die Papiere der Munich Re rund 38 Prozent an Wert gewonnen, was ihnen einen Platz unter den Top 10 im Dax einbrachte. 2020 steht bislang ein Plus von rund drei Prozent auf der Kurstafel./mis/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

