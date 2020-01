Twitter hat Facebook-ähnliche Emoji-Reaktionen für Direktnachrichten eingeführt. Die Smileys sind ab sofort in den App- und Desktop-Versionen nutzbar. Twitter hat über seinen Support-Account den Rollout einer neuen Funktion bekannt gegeben. Demnach kannst du ab sofort, ähnlich wie bei Facebook, mit Emojis auf Direktnachrichten reagieren. Entsprechende Hilfestellung hat das Unternehmen gleich in Form einer kurzen Anleitung und eines Links zum Help Center mitgeliefert. Say more with new emoji reactions for Direct Messages! To add a reaction, ...

