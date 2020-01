Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine rege Emissionstätigkeit im ersten Monat des Jahres ist als bekannte Saisonalität am Covered Bond-Primärmarkt anzusehen, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Gleichwohl markiere der Januar 2020 durchaus einen bemerkenswerten Jahresstart, was die Analysten der NORD/LB nicht zuletzt auf die derzeit vorherrschenden Markteinflüsse zurückführen würden. Insbesondere die von der EZB-Geldpolitik ausgehenden Impulse für den Primärmarkt - aber auch für den Sekundärmarkt - dürften auch dafür verantwortlich sein, dass sich das Gros der Transaktionen als performant erwiesen habe. Nachfolgend möchten die Analysten der NORD/LB einige Charakterzüge des diesjährigen Januars herausstellen. ...

