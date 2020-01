Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die erste zinspolitische Sitzung des EZB-Rats in diesem Jahr dürfte ganz im Zeichen der von der neuen Präsidentin Christine Lagarde angekündigten Überprüfung der EZB-Strategie ("strategic review") stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei werde sich der geplante Austausch mit führenden Ökonomen, Mitgliedern von Parlamenten sowie Vertretern der Zivilgesellschaft zur künftigen Umsetzung des in den EU-Verträgen festgehaltenen Mandats zur Sicherung der Preisstabilität in der Eurozone vermutlich primär mit der Definition des Inflationsziels beschäftigen. Eine Abwendung vom bisherigen Ziel ("unter, aber nahe 2%") hin zu einem flexibleren Ansatz (z. B. definiert als Bandbreite um ein zentrales Teuerungsziel) könnte am Ende einen möglichen Kompromiss in dieser Frage darstellen. Daneben würden aber wohl auch der geldpolitische Instrumentenkasten der EZB ("forward guidance", Anleihekäufe, Zinssätze) sowie die Transparenz der Ratsentscheidungen einer Prüfung unterzogen. ...

