Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) scheint nicht mehr zu stoppen - wieder eine operative Meldung, die die Konkurrenzfähigkeit des Evotec-Ansatzes zeigt und bereits das zweite Forschungsprojekt mit dem Partner ist. Evotec legt mit dieser Zusammenarbeit die Basis für größere Geschäfte in mittelfristiger Zukunft. Solche Partnerschaften können zu den lottogewinngleichen Milestonezahlungen in Zukunft führen, wie bereits die prognosesteigernden Milestonezahlungen in 2019, die den Gewinn der Evotec um 25% über Plan "explodieren" ließen. Evotec und Indivumed GmbH gehen eine weitere Partnerschaft zur Forschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...