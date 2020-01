Weil die Linkspartei per kleiner Anfrage an die Bundesregierung in Erfahrung brachte, dass im bisher letzten statistisch ausgewerteten Steuerveranlagungsjahr 2015 nicht weniger als 1,7 Millionen Menschen mit monatlichen Einkünften zwischen 5.000 und 7.000 Euro bereits den Spitzensteuersatz von 42 Prozent bezahlen müssen, plädierte ihr Fraktionschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...