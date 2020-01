RAM Active Investments SA ("RAM AI"), ein in Genf ansässiger systematischer Asset Manager, verstärkt durch die Ernennung von Tian Guo zum Senior Data Scientist seine Research-Fähigkeiten im Bereich Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005294/de/

Tian Guo, Senior Data Scientist (Photo: Business Wire)

Tian Guo kommt von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH1) Zürich, wo er von 2017 bis 2019 als Post-Doktorand und Wissenschaftler an Projekten im Zusammenhang mit interpretierbarem Tiefenlernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, automatisiertem maschinellem Lernen, Multi-Task-Lernen und Transferlernen arbeitete. Davor war Tian Guo von 2015 bis 2017 Forschungsassistent an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL1) und arbeitete an neuronalen Netzen über temporäre Daten, Streaming Data Mining und verteiltes maschinelles Lernen. 2015 unterstützte er NEC Laboratories Europe im Rahmen der Network Data Analytics Research Group. Tian Guo erwarb Abschlüsse an der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) und der East China University of Science and Technology (ECUST) und promovierte in Informatik an der EPFL. Er kann zahlreiche Publikationen für einige der wichtigsten Konferenzen in den Bereichen Maschinelles Lernen, Big Data und Data Mining vorweisen.

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ist ein Zweig der Informatik und der künstlichen Intelligenz, mit dem Computer aus unstrukturierten Texten wie Nachrichten, Research-Berichten von Analysten und Mitschriften von Telefonkonferenzen zu Unternehmensergebnissen Informationen entnehmen können. NLP gibt es zwar schon seit Jahrzehnten, aber der jüngste und rasante Anstieg von Deep-Learning-Algorithmen in Verbindung mit der zunehmenden Verfügbarkeit großer Mengen von Textdaten schaffen für diese Technologie in vielen Branchen, auch in der Investmentbranche, neue und attraktive Möglichkeiten. Obwohl Maschinen, die die menschliche Sprache verstehen und sprechen können, noch Zukunftsmusik sind, ist NLP für viele täglich genutzte Anwendungen, wie digitale Assistenten, die Websuche, E-Mails und maschinelle Übersetzungen, mittlerweile von grundlegender Bedeutung. Die Kombination von NLP und maschinellem Lernen wird es uns ermöglichen, aus massiven unstrukturierten Daten Erkenntnisse für verschiedene Zwecke, wie etwa für die Stimmungsanalyse oder die Ermittlung von Schlüsselaspekten zu gewinnen und die Informationen zu erweitern, die Modelle für maschinelles Lernen verarbeiten können. Aus qualitativer Sicht hilft die Anwendung von NLP den Asset Managern, interessante Ereignisse aus riesigen Datenmengen schneller als je zuvor zu lokalisieren. So kann NLP beispielsweise die Aufnahme und Analyse veröffentlichter Unterlagen automatisieren und Änderungen der ESG-bezogenen Stimmung hervorheben, auf die sich ein Research-Analyst konzentrieren kann. Dies ist ein Beispiel für Maschinen, die menschliche Prozesse ergänzen, ohne diese zu ersetzen.

Emmanuel Hauptmann, Senior Systematic Equity Fund Manager und Gründungsgesellschafter von RAM AI: "Research ist für RAM AI von entscheidender Bedeutung bei der Informationsbeschaffung für unseren Anlageansatz und wird intern mit Unterstützung durch leidenschaftliche und talentierte Fachleute durchgeführt. Ich freue mich, Tian Guo in unserem Research-Team begrüßen zu dürfen. Sein Hintergrund und sein Fachwissen sind eine ideale Ergänzung für unsere fortlaufenden Bemühungen, die neuesten Technologien in unseren Anlageprozess zu integrieren. Ich wünsche Tian Guo in seiner neuen Rolle viel Erfolg."

RAM Active Investments

RAM Active Investments ist ein systematischer Asset Manager und verfügt über langjährige Erfahrung bei der Wertschöpfung für seine Kunden unter sämtlichen Marktbedingungen. Das Research steht im Mittelpunkt unseres disziplinierten Anlageansatzes, der es uns ermöglicht, neue Marktineffizienzen durch den Einsatz modernster innovativer Technologien zu identifizieren und kontinuierlich auszunutzen

Ram Active Investments, 2007 von Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti und Emmanuel Hauptmann gegründet und seit März 2018 ein verbundenes Unternehmen der Mediobanca Group, arbeitet weltweit unabhängig mit mehr als 40 Mitarbeitern und verfügt über vier Niederlassungen in Genf (Hauptsitz), Zürich, Luxemburg und Mailand. Das verwaltete Vermögen (Stand: Ende Dezember 2019) beläuft sich auf 3,1 Milliarden Dollar.

Besuchen Sie unsere Website ram-ai.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube, um mehr über RAM Active Investments zu erfahren.

1 Die ETH und die EPFL zählen zu den 20 wichtigsten Universitäten im weltweiten Ranking von QS.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005294/de/

Contacts:

Sydne Saccone

Head of Communications

E ssa@ram-ai.com

M +41 79 549 75 42