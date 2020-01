Der DAX ist im gestrigen Handel klar an der Marke bei 13.600 Punkten abgeprallt. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hat sich als Fehlsignal herausgestellt. Sofort kam es zu deutlichen Verkäufen, die den Index weit zurückdrängten. Anleger sind nun in einer Zwickmühle. Sollen sie Ruhe bewahren und abwarten oder ist die beste Phase an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...