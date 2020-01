NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe sehr gute Resultate und einen starken Ausblick präsentiert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die steigenden Investitionen könnten auf weitere Aufträge für neue Produkte hinweisen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 07:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

STMICROELECTRONICS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de