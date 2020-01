Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad veräußert Beteiligung an AlphaPet - Zufluss von ca. EUR 3,9 Mio. im ersten Quartal 2020 erwartet - Capiton neuer Lead Investor von AlphaPetDGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad veräußert Beteiligung an AlphaPet - Zufluss von ca. EUR 3,9 Mio. im ersten Quartal 2020 erwartet - Capiton neuer Lead Investor von AlphaPet23.01.2020 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Frankfurt am Main, den 23. Januar 2020 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) gibt bekannt, dass sie im Rahmen einer Secondary Transaktion sämtliche Anteile an der AlphaPet Ventures GmbH veräußert hat.Die Veräußerung erfolgt im Zusammenhang mit dem Einstieg des Private Equity Investors capiton bei AlphaPet und der Akquisition von Healthfood24 GmbH mit der Marke "Wolfsblut". Capiton finanziert diese Übernahme als neuer Lead-Investor der AlphaPet.Aus dem Verkauf der Anteile erwartet Heliad für das erste Quartal 2020 einen Liquiditätszufluss von ca. 3,9 Mio. EUR. Der Verkauf wird sich positiv auf das HGB Ergebnis des laufenden Jahres auswirken.Die Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt, was wiederum auch aufschiebende Bedingung für die Secondary Transaktion der Heliad ist.Über Heliad Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com.Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com23.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 71 91 59 65 0 Fax: +49 69 71 91 59 65 11 E-Mail: info@heliad.com Internet: www.heliad.com ISIN: DE000A0L1NN5 WKN: A0L1NN Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 959461Ende der Mitteilung DGAP News-Service959461 23.01.2020