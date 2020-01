München (ots) - Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden auch die Strategien der Kriminellen, die es auf vermeintlich zahlungskräftige Unternehmen abgesehen haben, immer komplexer. Hybride Vorgehensweisen der Angreifer stellen immer mehr Unternehmen vor große Herausforderungen. Bemerkbar macht sich die verschärfte Lage vor allem durch die vermehrte Anzahl von Angriffen auf die Unternehmen. Eine Erpressung, z.B. eine Produkterpressung in der Lebensmittelindustrie, läuft eben meist nicht mehr analog ab. Die Drohung erreicht das Unternehmen via nicht zurückzuverfolgender Email, das Erpressungsgeld soll mit Bitcoins auf ein virtuelles Konto überwiesen werden. Dann muss das Krisenmanagement des betroffenen Unternehmens schnell reagieren. Es müssen analoge und digitale Maßnahmen abgestimmt werden und Hand in Hand greifen. Genau hier setzen die RiskWorkers GmbH und die NCC Group GmbH an.Vernetztes, holistisches Krisenmanagement als Antwort auf hybride Bedrohungen"Cyber Angriffe sind eines der größten Risiken, die Unternehmen heute ausgesetzt sind. Als Marktführer im Bereich der IT-Security Beratung und IT-Forensik wissen wir um die Bedrohungslage der Unternehmen. Es wird allgemein anerkannt, dass es bei der Eindämmung dieser Angriffe und ihrer Folgen nicht nur um technische Gegenmaßnahmen geht, sondern um eine Kombination aus situationsbezogenem Krisenmanagement, sehr technischen forensischen Analysen und interner und externer Kommunikation. Aber auch Trainings und Schulungen von Mitarbeitern im Vorfeld wirken risikoreduzierend. Deshalb macht es Sinn, mit den Kollegen der RiskWorkers GmbH zu kooperieren, die genau diese 'Soft-Skills' abbilden können und im Notfall erfahrene Crisis Response Consultants zur Verfügung stellen", so Eckhard Bogner, Regional Sales Manager Germany, NCC Group GmbH"Es zeichnet die NCC Group GmbH aus, dass sie diesen innovativen Ansatz mit uns gewählt haben. Die bisherigen Krisenmanagementmodelle griffen meist zu kurz und haben den hybriden Charakter der neuen Angriffsarten unterschätzt. Mit diesem neuen Ansatz helfen wir Unternehmen präventiv, durch gezielte Krisenmanagementübungen und Social Engineering Awareness Trainings besser vorbereitet zu sein und Risiken deutlich zu minimieren. Die beste Krise ist die, die erst gar nicht eintritt. Und wenn doch, können wir durch die Entsendung von erfahrenen Krisenberatern, oft unterstützt durch IT-Forensiker der NCC Group, den Unternehmen schnell helfen. So unterstützen wir unsere Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz der Krisenbewältigung", so Oliver Schneider, Geschäftsführender Gesellschafter der RiskWorkers GmbH.Der Mix aus fundiertem IT-Know-how, gepaart mit dem Einsatz erfahrener Crisis Response Consultants machen diesen kombinierten, hybriden und holistischen Krisenmanagementansatz so einzigartig am deutschen Markt.Pressekontakt:NCC Group GmbH, Eckhard Bogner, Leibnizstraße 1, 85521 Ottobrunn,Tel.: +49 89 599 762 211RiskWorkers GmbH, Oliver Schneider, Konrad Zuse Platz 8, 81829München, Tel.: +49 89 207042-630Original-Content von: Riskworkers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109379/4500180