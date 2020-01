Paion (WKN: A0B65S) feiert den bis dato vielleicht bedeutendsten Meilenstein seiner Unternehmensgeschichte: Mit der Zulassung seines potenziellen Anästhesie-Blockbuster Remimazolam in Japan erreicht das Aachener Specialty-Pharma-Unternehmen das kommerzielle Stadium.

Wir hatten erst letzten Monat auf eine "zum Greifen nahe Zulassung" verwiesen - jetzt ist es amtlich: Der Lizenznehmer Mundipharma hat seitens der japanischen Gesundheitsbehörde die Zulassung für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie erteilt bekommen. Für Paion winken nun stattliche Einnahmen. Außerdem wird das Momentum im Vorfeld der noch wichtigeren US-Zulassungsentscheidung im April angeheizt.

Die Zulassung in Japan, dem aktuellen drittgrößten Pharmamarkt der Welt, bedeutet für Paion sofortige Einnahmen in Höhe von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro. Bedeutender sind aber die kommenden Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen, die durch Remimazolam-Verkäufe in Japan ausgelöst werden können. Paion-Boss Dr. Jim Phillips blickt derweil schon auf weitere Erfolg im laufenden Jahr:

Wir gehen davon aus, dass die Zulassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...