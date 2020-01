FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem guten Start in das Jahr werden die Privatanleger mutiger. Den Indizes scheint dies zu bekommen, so handelt die Wall Street wie auch der DAX auf Rekordhoch. Möglicherweise haben sich die Privatanleger in Deutschland von der bullischen Stimmung aus den USA anstecken lassen. Dort markierte etwa der breitgestreute S&P 500-Index während der vergangenen neun Handelstage immerhin acht neue Rekordstände. Aus verhaltensorientierter Sicht wertet Sentiment-Analyst Joachim Goldberg in der fehlenden Euphorie zum DAX-Rekord als gute Ausgangssituation.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland um 5 Prozentpunkte auf 48 Prozent. Damit sind fast die Hälfte aller Privatanleger optimistisch. 32 Prozent der Privaten sind pessimistisch gestimmt, das ist ein Minus von 3 Punkten. 20 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Minus von 2 Prozentpunkten.

In den USA liegt laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey der Anteil der Optimisten an der Wall Street nun bei 45,6 Prozent und damit 3,8 Prozentpunkte höher als noch vor Wochenfrist. Das Bärenlager ist dagegen um 2,7 Prozentpunkte auf 24,8 Prozent gefallen. Neutral sind 29,6 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem kleinen Minus von einem Prozentpunkt entspricht.

