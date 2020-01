Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Canada (BoC) auf ihrer gestrigen Sitzung die "Overnight Rate" bei 1,75% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die kanadischen Währungshüter würden vor dem Hintergrund der geopolitischen Risiken indes nur noch gemischte Signale für die kanadische Wirtschaft und kurzfristig ein schwächeres BIP-Wachstum als zuvor angenommen sehen. Damit steige die Wahrscheinlichkeit für einen geldpolitischen Expansionsschritt in den kommenden Monaten. Die Analysten würden im 2. Quartal 2020 mit einer Leitzinssenkung um 25 BP rechnen. Der Kanadische Dollar habe nach der Veröffentlichung des Statements zur Zinsentscheidung zum US-Dollar spürbare Verluste hinnehmen müssen und dürfte im weiteren Jahresverlauf zusätzliche Kursrückgänge verzeichnen. (23.01.2020/alc/a/a) ...

