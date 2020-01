Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz Brexit-Problematik hat sich die Stimmung in der britischen Industrie aufgehellt, berichten die Analysten der NORD/LB.Laut dem Barometer des Branchenverbandes CBI sei der Optimismus in den Firmen auf das höchste Niveau seit fast sechs Jahren gestiegen.Die durch den Rücktritt des Chefs der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung, Di Maio, unsicherer gewordene politische Lage in Italien habe die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen angekurbelt und im Gegenzug die Renditen sinken lassen. Wenig Bewegung am Markt für US-Staatsanleihen: Lediglich Langläufer hätten leichte Kursgewinne verzeichnet. (23.01.2020/alc/a/a) ...

