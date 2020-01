Guten Morgen,der wichtigste Termin heute dürfte bei INTEL liegen. Schon im Vorfeld verteilt die Wall Street einen guten Vorschuss auf die Ergebnisse und die Aussichten für 2020. Allein aus rein technischer Sicht liegt das unmittelbare Kursziel nunmehr auf dem historischen Hoch aus dem Jahr 2000, also der alten Dotcom-Spitze bei 75 Dollar. Damit wäre der 20 Jahre währende Turnaround bei INTEL komplett, siehe Chart. Was dem folgt, bleibt abzuwarten und erst ein Thema, wenn die Spitze erreicht ist. Sie wissen: INTEL ist immer schon auch ein Gradmesser für die Einschätzung der US-Wirtschaft und wenn die Börse auch diesmal alles richtig antizipiert, liegt die Schlussfolgerung nah, dass die USA in diesem Jahr mit Überraschungen punkten wird.

