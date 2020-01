Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch prüft möglichen Erwerb von Ideal StandardDGAP-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch prüft möglichen Erwerb von Ideal Standard23.01.2020 / 12:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Villeroy & Boch prüft möglichen Erwerb von Ideal StandardMettlach, 23.01.2020 - Die Villeroy & Boch AG stellt aufgrund von Medienspekulationen klar, dass sie derzeit einen Erwerb der Ideal Standard Gruppe prüft. Diese Evaluierung befindet sich allerdings noch in einer frühen Phase, und die Gesellschaftsorgane haben weder verbindliche Entscheidungen über das Ob noch über etwaige wirtschaftliche Parameter eines Erwerbs getroffen. Es ist also auch möglich, dass die Villeroy & Boch AG das Projekt nicht weiter verfolgt oder dass ein Erwerb aus anderen Gründen nicht zustande kommt.Kontakt:Katrin May Head of PR Tel: +49 (0) 6864 / 81 27 14 E-Mail: may.katrin@villeroy-boch.comSven Köpsel Head of Investor Relations Tel: +49 (0) 6864 / 81 2715 E-Mail: Koepsel.sven@villeroy-boch.com23.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Telefon: +49 (0)6864 81-0 E-Mail: information@villeroy-boch.com Internet: www.villeroy-boch.de ISIN: DE0007657231, DE0007657207 WKN: 765723 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 959501Ende der Mitteilung DGAP News-Service959501 23.01.2020 CET/CEST