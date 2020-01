von Tim Schäfer, Euro am SonntagIm Geschäftsjahr 2018/19, es endete im Oktober, stieg der Umsatz um 20 Prozent auf den Rekordwert von 3,1 Milliarden Dollar. Es blieb ein Überschuss von 274 Millionen Dollar. Davon flossen 116 Millionen Dollar via Dividenden und Aktienrückkäufen zurück an die Aktionäre. Ob Schneeräumer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...