HAMBORNER REIT AG: Erweiterung des Vorstands und Bestellung von Niclas Karoff zum VorstandsvorsitzendenDGAP-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Personalie HAMBORNER REIT AG: Erweiterung des Vorstands und Bestellung von Niclas Karoff zum Vorstandsvorsitzenden23.01.2020 / 12:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO:Erweiterung des Vorstands und Bestellung von Niclas Karoff zum VorstandsvorsitzendenHAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 23. Januar 2020Der Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG hat am heutigen Tag beschlossen, Herrn Niclas Karoff mit Wirkung zum 1. März 2020 zum Vorstandsvorsitzenden der HAMBORNER REIT AG zu bestellen. Herr Karoff verfügt über langjährige Erfahrungen in der Immobilienbranche, unter anderem als Vorstand der TLG Immobilien AG.Mit Wirksamwerden der Bestellung von Herrn Karoff wird der Vorstand der HAMBORNER REIT AG auf drei Personen erweitert. Die Bestellung erfolgt im Interesse einer frühzeitigen Nachfolgeplanung. Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich bereits auf die Zusammenarbeit mit Herrn Karoff.HAMBORNER REIT AGMitteilende Person:Christoph Heitmann Head of Investor- und Public Relations Tel.: +49 (0)203 54405-32 Fax: +49 (0)203 54405-49 Mail: c.heitmann@hamborner.de Web: www.hamborner.de23.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HAMBORNER REIT AG Goethestraße 45 47166 Duisburg Deutschland Telefon: 0203/54405-0 Fax: 0203/54405-49 E-Mail: info@hamborner.de Internet: www.hamborner.de ISIN: DE0006013006 WKN: 601300 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 959409Ende der Mitteilung DGAP News-Service959409 23.01.2020 CET/CEST