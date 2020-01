Die Aktien des Bezahldienstleisters Wirecard haben ihre Erholung am Donnerstag an der Dax (DAX 30)-Spitze mit einem Anstieg um 2,2 Prozent auf 132 Euro fortgesetzt. Nach der Erholung um knapp 23 Prozent im bisherigen Jahresverlauf rückt nun die 200-Tage-Linie bei aktuell 134,18 Euro in den Fokus.

