DUISBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Hamborner Reit bekommt einen neuen Chef. Niclas Karoff werde den Posten des Vorstandsvorsitzenden zum 1. März übernehmen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Duisburg nach einem Beschluss des Aufsichtsrats mit.



Der künftige Konzernlenker verfüge über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche, unter anderem als Vorstand der TLG Immobilien , hieß es weiter. Mit der Bestellung von Karoff werde der Vorstand auf drei Personen erweitert.



Hamborner Reit war in den ersten neun Monaten 2019 operativ leicht gewachsen und hatte dank höherer Mieterlöse mehr verdient./eas/jha/

