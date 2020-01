23.01.2020 - Die Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9), ein weltweit führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen, hat in den vergangenen Monaten an ihrem US-Standort Mansfield (Ohio) erfolgreich die Serienproduktion von sieben Aufträgen mit mehr als 40 neuen Komponenten, unter anderem für fünf Neukunden, gestartet. Damit wurde zugleich der Aufbau der Technologieplattform N-Glaze erreicht, die von Nanogate in Europa bereits erfolgreich mit zahlreichen Aufträgen eingeführt wurde. Die Aufträge in die USA umfassen die Fertigung und Beschichtungen ...

