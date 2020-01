HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar dürfte sich das Umsatzwachstum des Modekonzerns zu konstanten Wechselkursen im Schlussquartal verlangsamt haben, doch liege das vor allem am hohen Vorjahreswert, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil dürfte der Ausblick für 2020 wohl kaum an die Markterwartungen heranreichen, was zu Gewinnmitnahmen der Aktionäre führen könnte. So sei Puma auch schon zu Beginn des alten Jahres zunächst eher vorsichtig gewesen./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

