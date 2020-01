Köln (ots) - Mit fast 23.000 eingereichten Bildern und knapp 5.000 Teilnehmern geht der internationale Fotowettbewerb "Magic Moments 2019" zu Ende. Beim bisher erfolgreichsten Pixum Fotowettbewerb konnten Teilnehmer aus allen europäischen Ländern ihre besten Motive in den sechs Kategorien "Architecture & Buildings", "Close-Up & Macro", "Nature & Outdoors", "People & Portraits", "Pets & Animals" sowie "Smartphone Photos" einreichen. Im Rahmen eines aufwendigen Auswahlverfahrens wurden die Sieger-Fotos durch eine fachkundige Jury ermittelt.Aus zahlreichen erstklassigen Aufnahmen fiel es der Jury besonders schwer die diesjährigen Gewinnerbilder auszuwählen. Sieger des Fotowettbewerbs "Magic Moments 2019" ist Carsten S. mit seinem Foto "Montmartre", aufgenommen im gleichnamigen Pariser Künstlerviertel.Der Hauptgewinner schafft es mit seinem Foto die Schönheit der zwischenmenschlichen Begegnung einzufangen. Eine einzigartige Szene aus dem echten Leben mit stimmiger Bildkomposition. Der Betrachter kann die Kinderaugen förmlich strahlen sehen. Mit diesem Gewinnerfoto sichert sich Carsten S. den diesjährigen Hauptpreis - eine 5-tägige Schären-Rundreise durch die finnische Inselgruppe Åland für zwei Personen in Kooperation mit dem Reiseveranstalter Nordic Holidays, dem finnischen Fremdenverkehrsamt und dem Fremdenverkehrsamt von Åland.Hochwertige Preise warten ebenfalls auf den Zweit- und Drittplatzierten der Gesamtwertung sowie auf die Sieger der sechs Teil-Kategorien. Die Jury, u.a. bestehend aus Ana Barzakova vom Magazin DigitalPHOTO, Sarah Fechler vom Magazin CHIP FOTO-VIDEO, Landschaftsfotograf Robin Wittwer sowie Experten von Pixum, zog beim Auswahlprozess Kriterien wie Bildkomposition, Motivauswahl und Farbgebung heran.Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer von Pixum: "Einmal mehr hat der Fotowettbewerb 'Magic Moments 2019' alle Erwartungen übertroffen. Wir sind begeistert über die vielen Teilnehmer und die fantastischen Bilder. Mit über 23.000 Fotos gab es so viele Einreichungen wie noch nie. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch unseren Kooperationspartnern und Jurymitgliedern, die den Fotowettbewerb sowie die Siegerauswahl mit ihrer Expertise bereichert haben."Alle Gewinnerfotos des diesjährigen Pixum Magic Moments Fotowettbewerbs gibt es unter https://www.pixum.de/fotowettbewerbe.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4500547