Original-Research: Media and Games Invest plc - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plcUnternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 23.01.2020 Kursziel: EUR 1,87 (bislang EUR 1,80) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo HaslerWertsteigernde Übernahme von Verve Wireless Die Übernahme der wesentlichen Vermögenswerte von Verve Wireless durch gamigo wird nach unserer Einschätzung nicht nur das Produktportfolio, den Kundenstamm und die Vertriebsorganisation der MGI-Gruppe erweitern, sondern auch die Marktstellung auf dem nordamerikanischen Markt durch Synergie- und Skalenvorteile mit den bestehenden Medien und Gaming-Beteiligungen verbessern. Nach Anpassung unserer mittelfristigen Finanzprognosen ermitteln wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 1,87 (bislang EUR 1,80) je Aktie (Base Case-Szenario) mit Best- und Worst-Case-Szenarien von EUR 1,20 und EUR 3,40 je Aktie. Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 64,0% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc.