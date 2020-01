Düstere Prognose für K+S - Aktie vor dem freien Fall?

Die Aktie von K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) setzt am Donnerstag ihre Abwärtsbewegung der letzten Tage fort. Am Mittwoch war die Aktie erstmals seit 2005 unter die 10-Euro-Marke gefallen und erreichte heute bei 9,14 Euro ein neues 14-Jahres-Tief. Nach Einschätzung der Bank of America dürfte dieser - von ihr selbst ausgelöste - jüngste Sturzflug des MDAX-Titels aber erst der Anfang gewesen sein. Die Analysten der US-Bank sprechen für K+S mit "Underperform" eine klare Verkaufsempfehlung aus und haben mit 4,20 Euro ein schockierendes Kursziel gesetzt.

