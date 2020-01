DALLAS (dpa-AFX) - Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max hält die US-Billigfluggesellschaft Southwest weiter im Griff. Im vierten Quartal verdiente die Airline gut ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor, und auch 2020 dürfte das Fehlen der Maschinen auf den Gewinn drücken, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dallas mitteilte. Southwest hat die mit den Modell geplanten Flüge inzwischen bis 6. Juni gestrichen. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel um knapp zwei Prozent nach.



Für 2019 hat sich die Fluggesellschaft mit Boeing auf einen finanziellen Ausgleich für den Schaden geeinigt. Eine Summe nannte das Management zwar nicht. Allerdings schätzt Southwest-Chef Gary Kelly, dass das Flugverbot den operativen Gewinn der Airline im vergangenen Jahr mit 828 Millionen US-Dollar (747 Mio Euro) belastet hat. "Wir werden unsere Gespräche über eine weitere Entschädigung fortführen", sagte Kelly mit Blick auf 2020.



Im abgelaufenen Jahr konnte die Gesellschaft ihren Umsatz zwar um zwei Prozent auf 22,4 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn ging jedoch um fast sieben Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar zurück.



Das Flugverbot trifft Southwest so stark wie kaum eine andere Airline. Die Gesellschaft hat 34 Exemplare der 737 Max in ihrer Flotte. Ende 2019 hätten es bereits 75 Maschinen sein sollen. Doch nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten bei anderen Fluggesellschaften gilt für den Boeing-Jet seit März vergangenen Jahres ein weltweites Startverbot. Auch die Auslieferungen sind seitdem gestoppt. Inzwischen hat Boeing auch die Produktion des Typs vorläufig ausgesetzt.



Boeing rechnet inzwischen damit, dass die Behörden den Flugzeugtyp erst etwa Mitte 2020 wieder in die Luft lassen, wenn alle technischen Probleme gelöst sind. Die Maschine ist die spritsparende Neuauflage des Mittelstreckenjets 737 - und der meistbestellte Flugzeugtyp des US-Herstellers. Boeing kostete das Flugverbot bereits mehrere Milliarden Dollar./stw/kro/jha/

