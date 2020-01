Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta022/23.01.2020/13:30) - Der Gesellschaft sind heute weitere Ordnungsgeldentscheidungen des Bundesamts für Justiz zugegangen. Die Ordnungsgelder betreffen mehrere Jahre und belaufen sich auf insgesamt 4.5 Millionen Euro. Die Gesellschaft wird gegen sämtliche Entscheidungen Widerspruch einlegen und ist der Auffassung, dass sie rechtsgrundlos erfolgt sind.



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Arndt Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579782600160



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)





DEUTSCHE CANNABIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de