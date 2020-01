"Nachhaltigkeit wird BlackRocks neuer Investmentstandard" heißt es in einem kürzlich veröffentlichen Brief an die Kunden des weltgrößten unabhängigen Vermögensverwalters. Was bedeutet das für den nachhaltigen Geldanlagemarkt? Volker Weber, Vorstandsvorsitzender des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: "Mit BlackRock betritt nun der weltgrößte Vermögensverwalter ...

