Die vorgelegten Zahlen zum Schlussquartal haben die Analystenschätzungen übertroffen, besonders der Nettogewinn gab Anlass zur Freude. IBM hat im vierten Quartal mit einem Gewinn je Anteilsschein von 4,71 US-Dollar die Schätzungen von 4,68 US-Dollar übertroffen. Auch beim Umsatz mit 21,8 Mrd. US-Dollar konnten die Erwartungen von 21,64 Mrd. US-Dollar leicht übertroffen werden. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft stieg sogar um ganze 88 Prozent auf 3,67 Mrd. US-Dollar an. Allerdings ist dieser Vergleich verzerrt, da im abgelaufenen Jahr die Steuereffekte die Bilanz mit 1,9 Mrd. Dollar belastet haben.

Technisch trauen Anleger dem Konzern auch wieder mehr zu, das Wertpapier von IBM kratzt in dieser Woche an der oberen Trendkanalbegrenzung bestehend seit Anfang 2017 sowie der Kursmarke von rund 145,00 US-Dollar. Sollte es tatsächlich gelingen in den kommenden Wochen einen Kurssprung darüber zu vollziehen und mindestens über 148,50 ...

