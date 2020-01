Im Handel am Donnerstag gehört die Verbio Aktie an der Frankfurter Börse zu den Top-Titeln. Am frühen Nachmittag liegt der Aktienkurs des Biokraftstoff-Produzenten mehr als 16 Prozent im Plus bei 12,94 Euro. Das ist nicht einmal das Tageshoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...