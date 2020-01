München (ots) - Wie erfolgreich eine Teilnahme am DIG, dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL (11.3.2020, München) sein kann, scheint sich nicht nur unter den deutschen Gründern herumgesprochen zu haben, sondern mittlerweile sogar schon bis nach Israel und China. Ein Start-up aus Tel Aviv, das auf dem crossindustriellen & technologieübergreifenden Entscheidertreffen am 11. März in München mit dabei sein wird, macht selbst ältere Maschinenparks Industrie 4.0-tauglich. Und ein Start-up aus China wird zeigen, wie sich Roboter in der Fertigung intelligent machen lassen. Das ehemalige Start-up Motius wird u.a. erläutern, wie es ihm gelungen ist, über den DIG einen Riesen-Deal an Land zu ziehen.Auf dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL kommen Digital-Pioniere, Wegbereiter, Vor- und Querdenker aus dem Innovation Network und Unternehmen zusammen wie BOSCH, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Drees & Sommer, EOS, GOOGLE, HAUFE Group, MTU, Plug and Play, SAP, Zeppelin u.v.a. Menschen, die mit größtem Engagement, mit Herzblut und Empathie vorangehen, andere mitreißen und inspirieren, teilen auf dieser bekannten Business-Plattform ihr Wissen, ihre Erfahrungen mit anderen.Einer der Gründe, warum eine Teilnahme am DIG nicht nur für Start-ups, sondern für jedes Unternehmen so erfolgreich sein kann, ist ein einmaliges, in sich verzahntes Bausteinkonzept, das dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL zugrunde liegt. Damit Unternehmen schnell mit neuen Kunden und Partnern ins Gespräch kommen, greifen auf dem DIG verschiedene "Zahnräder" unmerklich, aber sehr effektiv und wirkungsvoll ineinander. Über StartUP - WarmUP, ein Brückenschlag von Gründern zu Corporates, Keynotes, interaktiven Workshops, Showcases, Business-Speeddating und CxO-Talk, bis hin zu Innovation Walk, Innovators Night oder der InnovationLAB.Tour, kommen die Teilnehmer schnell in einen intensiven Dialog, generieren Allianzen, gemeinsame neue Geschäftsmodelle mit Zukunftsperspektive und vieles mehr.Die hochkarätige Vernetzung startet der Veranstalter, das Innovation Network, bereits am Vorabend des Gipfels (10.3.2020) auf dem Executive-Dinner. - Dinner-Speaker wird Tennisprofi und Motivations-Coach Markus Czerner sein. - In exklusiver Atmosphäre platziert das Innovation Network die Gründer so zwischen die anwesenden Speaker, Geschäftsführer und Vorstände namhafter Unternehmen, dass das Geschäftsmodell der Start-ups mit den Interessen ihrer Gegenüber harmoniert. Eine einmalige Chance für Gründer für mehrere Stunden hautnah mit Unternehmenslenkern in intensive, vertrauensvolle Gespräche zu kommen und - ganz "nebenbei" - große Deals einzufädeln.Gleich zum Auftakt des DIG haben die Start-ups dann die Chance, den Teilnehmern - nahezu jeder zweite Besucher des DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS gehört der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand eines Unternehmens an - ihre Geschäftsmodelle zu präsentieren. Moderiert werden die Pitches im Rahmen eines zwanglosen "Creative Network Breakfasts" von Heiko Huber, dem Managing Director der TechFounders.Im Anschluss an die Pitches sind die Start-ups dann ganztägig mit einem Stand auf dem Showfloor vertreten, können individuelle Gespräche führen und natürlich auch von den Keynotes, Workshops und all den anderen hochkarätigen Angeboten des Entscheidertreffens partizipieren. Am Abend gehen Dialog und Vernetzung dann in zwangloser Atmosphäre auf der "Innovators Night" bei Google weiter.Am zweiten DIG-Tag (12.3.2020) sind die Start-ups dann eingeladen, an der InnovationLAB.Tour teilzunehmen. Im Rahmen einer "guided tour" stellen sich in sogenannten "mobile pitches" nicht nur Start-ups während der Fahrt vor. Der Gipfel-Veranstalter bringt Gründer und Teilnehmer vor Ort direkt mit den Entscheidern von Innovation Centern und Hubs namhafter Unternehmen der Metropolregion München zusammen. Besucht werden auf der LAB.Tour am 12.3. u.a. das Customer Experience Lab von SAP, die Münchner Dependance von Plug and Play, der weltgrößten Startrampe für Gründer, oder EOS, eines der drei innovativsten Unternehmen der Welt. - Kurzum: Ein besserer Katalysator für ein Start-up-Business ist schlecht vorstellbar. Daher erstaunt es nicht, dass in diesem Jahr alle Plätze bereits frühzeitig ausgebucht waren. Start-ups, die sich einen Platz für den DIG 2021 sichern möchten, bewerben sich unter: www.deutscher-innovationsgipfel.de (http://www.deutscher-innovationsgipfel.de)Der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFELAuf dem einmaligen crossindustriellen und technologieübergreifenden Entscheidertreffen kommen besondere Persönlichkeiten zusammen, die etwas bewegen. Auf der bekannten Plattform knüpft man nicht nur Netzwerke, Partnerschaften und Kooperationen. Die Teilnehmer tauschen hier innovative Ideen aus, teilen Wissen, generieren neue Geschäftsmodelle, Kunden und Leads auf höchstem Niveau und lernen anhand von "Best-Cases" von den Erfahrungen Anderer. Über Keynotes, Showroom, CxO-Talks, Executive- & Speakers-Dinner, innovationLAB.tour, interaktive Intensiv-Workshops und andere, in sich verzahnte Bausteine findet ein kompakter, effizienter Wissens- und Know-how-Transfer statt. Ein Anlass, über den auch Medien von WiWo über CIO und VDI Nachrichten bis hin zur Tagesschau gerne berichten. Besucher-Tickets, weitere Details, Referenten-Galerie, Fotos oder Videos entnehmen Sie bitte der Webseite https://www.deutscher-innovationsgipfel.dePressekontakt:innovation networkEckerkamp 139B22391 HamburgTel. +49-40-53 930 460Fax 040 - 53 930 470team@innovation-network.netwww.innovation-network.netOriginal-Content von: Deutscher Innovationsgipfel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122407/4500665