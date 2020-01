Sie kennen den Film "The Big Short" nicht? Wir machen hier sicher keine Werbung dafür bestimmte DVDs zu kaufen, aber er ist einer der zwei sehr guten Filme über die Finanzkrise 2008. Warum das Thema Finanzkrise in Sachen Film und Fernsehen fast gar nicht vorkommt, ist sowieso eine gute Frage. Dieser Film thematisiert die Wette mehrerer querdenkender Hedgefondsmanager auf einen Kollaps am US-Immobilienmarkt für das Jahr 2007. Damit lagen sie goldrichtig und verdienten Milliarden. Auch wenn die exakte Parallele natürlich nicht vorhanden ist, so ist der Filmtitel "The Big Short" ideal geeignet für die Frage: Ist die Boeing-Aktie ein Kandidat auf eine große Short-Wette? Denn man könnte glatt denken, dass die Börsianer das, was da gerade bei Boeing geschieht, immer noch viel zu optimistisch einschätzen.

Probleme für Boeing ohne Ende?

Ich formuliere die Sache mit der möglichen Short-Wette bewusst als Frage, denn letztlich muss das jeder Anleger mit sich selbst ausmachen. Wir haben schließlich genau so wenig eine Glaskugel wie Sie zuhause. Und auch die "cleversten" Experten an der Wall Street wissen letztlich nicht, wie sich die Boeing-Aktie entwickeln wird. Aber als Szenario ist es interessant, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob Boeing so richtig heftig abstürzen könnte. Der Grund ist natürlich das Debakel um den ehemaligen Verkaufsschlager Nummer 1 von Boeing, die 737 Max-Reihe. Nach zwei Abstürzen mit vielen Toten ist nicht nur die Flugerlaubnis ...

