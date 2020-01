Das nun gestartete und von der EU-Kommission geförderte Projekt INCIT-EV beschäftigt sich bis Ende 2023 mit der Entwicklung innovativer Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge. Unter der Leitung von Renault beteiligen sich insgesamt 33 Partner aus acht Ländern an dem Vorhaben. Im Zuge von INCIT-EV sollen dynamische Induktionsladesysteme für die städtische Umgebung in Paris und für Stadtrandgebiete in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...