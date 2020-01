BYD Europe und Alexander Dennis Limited (ADL) haben elf neue Elektrobusse des Typs Enviro200EV an den ÖPNV-Betreiber Go-Ahead in London geliefert. Insgesamt verfügt Go-Ahead damit bereits über 100 E-Busse von BYD-ADL. Go-Ahead ist die größte Busgesellschaft in London und bietet rund ein Viertel der Stadtbusse an. Jetzt wird die Flotte um elf Varianten mit kürzerem Radstand ergänzt, die jeweils 24 ...

